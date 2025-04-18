«Горжусь быть в списке». Боксер Лебедев прокомментировал санкции против него

Профессиональный боксер и чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев предположил, что президент Украины Владимир Зеленский ввел против него санкции из-за поддержки политического курса России и любви к Крыму. В беседе с 360.ru он признался, что гордится попаданием в санкционные списки.

«Я очень люблю свой Крым и поддерживаю полностью политику нашего президента и страны. Правда будет на светлой стороне. Все больше и больше людей понимают, что нельзя давать слабину фашизму», — рассказал спортсмен.

Лебедев отметил, что становится все больше людей, которые разделяют его мнение и жизненную позицию.

«Я горжусь быть в списке со многими ведущими людьми нашей страны. Для меня ничего не изменилось», — добавил он.

Ранее Зеленский ввел санкции против звезд российской эстрады, в том числе дрессировщика Юрия Куклачева и артиста балета Николая Цискаридзе. В списки попали также спортсмены Софья Великая, Елена Вяльбе, Руслан Проводников и Денис Лебедев.