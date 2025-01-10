Евгения Добровольская всегда была востребованной актрисой в театре и кино — в любом возрасте. Воспоминаниями о своей партнерше по работе поделился с 360.ru актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Умерла Женя Добровольская, моя многолетняя партнерша в театре, в кино, в разных других проектах. Конечно, горько и печально. Прекрасная актриса. В разное время своего возраста была востребована», — сказал он.

Кроме этого, он назвал Добровольскую хорошей матерью.

«Прекрасная мать, четверо детей. Подняла всех на ноги. Ужасно грустно, что ее не стало. Царство ей небесное», — добавил Золотовицкий.

О смерти актрисы стало известно в пятницу, 10 января. Как рассказали в пресс-службе МХАТ, в последний год Евгения Добровольская боролась с тяжелой болезнью.