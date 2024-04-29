Горбачева рассказала о нежелании сниматься в постельных сценах | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 17:38 Горбачева рассказала о нежелании сниматься в постельных сценах Актриса Горбачева заявила, что хотела бы брать дублера на эротические сцены Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

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Актриса Ирина Горбачева не готова сниматься самостоятельно в постельных сценах. В беседе с Voice она призналась, что для таких эпизодов предпочла бы воспользоваться услугами дублеров.

Горбачева участвовала в эротической сцене с Александром Яценко в фильме режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия».

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По ее словам, перед съемками этого эпизода она настолько переживала, что выпила немного спиртного. Актриса рассказала, что каждый отснятый дубль заканчивался смехом — они с партнером веселились над нелепой страстью, которую транслировали. В 2017 году артистка считала ту постельную сцену необходимой. Однако на премьере фильма «Почему ты?» она заявила, что сейчас хотела бы взять дублера для эротических эпизодов.

Горбачева отметила, что нежелание актера сниматься в эротических сценах не сказывается на его профессионализме. Все артисты имеют право самостоятельно принимать решение, в каких проектах и в каком образе работать.

«Если актриса не готова на постельную сцену, значит это просто актриса, которая не готова на постельную сцену», — добавила актриса.

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