Гонорары Тарзана перестали быть тайной

Продюсер Дворцов: Тарзан за корпоратив получает около миллиона рублей

Фото: РИА «Новости»

Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (сценический псевдоним — Тарзан) получает за корпоратив около миллиона рублей. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Он отметил, что Глушко всегда пользовался популярностью у зрителей, и со временем это не изменилось.

«Он был востребован всегда, особенно со своим шоу. Его очень часто приглашают в качестве звездного гостя на мероприятия», — сказал продюсер.

Дворцов рассказал, что размер гонорара Тарзана зависит от статуса мероприятия, организаторов и места проведения шоу.

«Поэтому у него колеблются гонорары — 1,2 миллиона рублей, 1,3 миллиона и так далее», — пояснил он.

В конце августа Наташа Королева рассказала о свадьбе сына Архипа. Избранницей молодого человека стала танцовщица на шесте Мелисса Фокс (Анна Волынкина). По словам певицы, семье выбор сына сначала не понравился, но позже родители смирились.   

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