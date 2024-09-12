Гонорары Тарзана перестали быть тайной

Супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (сценический псевдоним — Тарзан) получает за корпоратив около миллиона рублей. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Он отметил, что Глушко всегда пользовался популярностью у зрителей, и со временем это не изменилось.

«Он был востребован всегда, особенно со своим шоу. Его очень часто приглашают в качестве звездного гостя на мероприятия», — сказал продюсер.

Дворцов рассказал, что размер гонорара Тарзана зависит от статуса мероприятия, организаторов и места проведения шоу.

«Поэтому у него колеблются гонорары — 1,2 миллиона рублей, 1,3 миллиона и так далее», — пояснил он.

В конце августа Наташа Королева рассказала о свадьбе сына Архипа. Избранницей молодого человека стала танцовщица на шесте Мелисса Фокс (Анна Волынкина). По словам певицы, семье выбор сына сначала не понравился, но позже родители смирились.