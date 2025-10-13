«Голова не выдержала». Пригожин рухнул в обморок на съемках

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание во время съемок интервью для канала главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. В беседе с 360.ru Пригожин рассказал, что причиной обморока стало переутомление.

«Переутомился. Мы же спим мало, летаем, передвигаемся. Я думаю, накопилась усталость просто, и голова не выдержала», — отметил он.

Продюсер добавил, что спать нужно по шесть-восемь часов, а выходит по два-три, иногда просто в самолете.

«Это только кажется, что у артистов и продюсеров деньги легкие. Будто мы жируем, кайфуем. Никто не смотрит на вообще тяжелейшие передвижения, труд и прочее», — добавил Пригожин.

