Иосиф Пригожин заявил, что звездный брак редко бывает продолжительным
Осень 2025 года стала рекордной по количеству разводов среди знаменитостей. Ситуацию прокомментировал музыкальный критик Иосиф Пригожин, сообщила Общественная Служба Новостей.
По его мнению, союз между творческими людьми редко бывает продолжительным, ведь такие партнеры зачастую начинают конкурировать друг с другом.
«У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер. И такой дисбаланс начинает постепенно разрушать крепость под названием брак», — отметил Пригожин.
Он также подчеркнул, что на отношения звездных пар влияют и медиа, которые часто распространяют слухи, например об изменах.