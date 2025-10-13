Иосиф Пригожин заявил, что звездный брак редко бывает продолжительным

По его мнению, союз между творческими людьми редко бывает продолжительным, ведь такие партнеры зачастую начинают конкурировать друг с другом.

«У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер. И такой дисбаланс начинает постепенно разрушать крепость под названием брак», — отметил Пригожин.

Он также подчеркнул, что на отношения звездных пар влияют и медиа, которые часто распространяют слухи, например об изменах.