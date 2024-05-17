«Голоса нет». Наташе Королевой предрекли скорый закат карьеры | 360°

17 мая 2024, 13:10
«Голоса нет». Наташе Королевой предрекли скорый закат карьеры
Продюсер Евгений Морозов предрек певице Наташе Королевой скорый закат карьеры
Продюсер Евгений Морозов предрек певице Наташе Королевой скорый закат карьеры. Об этом он сообщил в интервью изданию «Аргументы и факты».
Специалист считает, что после завершения сотрудничества с Игорем Николаевым у артистки не было никаких достижений. Развод с известным композитором, по его словам, также сыграл негативную роль для ее имиджа.
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Морозов утверждает, что именно Николаев был ключевой фигурой в их общем успехе. Экс-супруг, в отличие от Королевой, смог укрепить свою популярность после их расставания.
«Она развелась с Николаевым — и у него сразу начались аншлаги! Это вам любой продюсер и промоутер подтвердит. На этой волне — огромного внимания к тому, что бросил Наташу Королеву, он получил большую популярность», — поделился он.
По оценке продюсера, артистка не демонстрирует сильных вокальных способностей и не выпускает заметных интересных новинок.
«Голоса нет, ничем не отличается, по сути, от той же самой Лободы. И никакого нового витка в карьере у Наташи быть не может», — констатировал Морозов.
Кроме того, выступление Королевой дважды вырезали из эфира за майские праздники. Это возмутило поклонников артистки.
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