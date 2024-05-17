«Голоса нет». Наташе Королевой предрекли скорый закат карьеры | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 13:10 «Голоса нет». Наташе Королевой предрекли скорый закат карьеры Продюсер Евгений Морозов предрек певице Наташе Королевой скорый закат карьеры РИА «Новости»

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Продюсер Евгений Морозов предрек певице Наташе Королевой скорый закат карьеры. Об этом он сообщил в интервью изданию «Аргументы и факты».

Специалист считает, что после завершения сотрудничества с Игорем Николаевым у артистки не было никаких достижений. Развод с известным композитором, по его словам, также сыграл негативную роль для ее имиджа.

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Морозов утверждает, что именно Николаев был ключевой фигурой в их общем успехе. Экс-супруг, в отличие от Королевой, смог укрепить свою популярность после их расставания.

«Она развелась с Николаевым — и у него сразу начались аншлаги! Это вам любой продюсер и промоутер подтвердит. На этой волне — огромного внимания к тому, что бросил Наташу Королеву, он получил большую популярность», — поделился он.

По оценке продюсера, артистка не демонстрирует сильных вокальных способностей и не выпускает заметных интересных новинок.

«Голоса нет, ничем не отличается, по сути, от той же самой Лободы. И никакого нового витка в карьере у Наташи быть не может», — констатировал Морозов.

Кроме того, выступление Королевой дважды вырезали из эфира за майские праздники. Это возмутило поклонников артистки.