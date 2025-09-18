Гольф-каре, шведский стол и собственный пирс: как Петросян отметил 80-летие

Петросян отметил юбилей за 400 тыс. руб с женой и детьми в усадьбе под Тверью

Юморист Евгений Петросян отметил 80-летие с супргуой и двумя детьми в элитной усадьбе в Тверской области. Празднование обошлось в 400 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash .

Усадьба «Времена года» располагается у озера Наговье, вдали от городской суеты. Для торжества Петросян арендовал «Графский» дом на четыре дня стоимостью 85 тысяч рублей за сутки.

«В распоряжении именинника, супруги и детей были: три спальни, гостиная, три санузла и собственный пирс. Юбиляр передвигался по территории на бесплатном гольф-каре, чтобы не уставать. Завтрак подавали в формате шведского стола», — выяснили авторы поста.

По их данным, праздничный ужин прошел в ресторане «Куропатки» на территории усадьбы. Семья посетила ферму, посмотрела на животных и сходила по грибы.

Mash попытался поздравить юбиляра, но тот ответил, что «с помоишниками» не разговаривает.

Ранее в СМИ сообщили, что у Петросяна и его экс-супруги Елены Степаненко могут изъять часть имущества за долги в 500 тысяч рублей.