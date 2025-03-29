Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
Шоумена Гогена Солнцева заподозрили в романе с певицей Айсылу Чижевской после того, как стало известно об измене его жены. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» опубликовал фотографию с артисткой на своей странице в Instagram*.
Недавно во время программы на федеральном телеканале с помощью ДНК-теста выяснилось, что супруга шоумена Полина Давыдова родила ребенка не от него. Солнцев эмоционально отреагировал на предательство жены. А потом заявил, что не бросит мальчика и будет о нем заботиться.
Недавно Гоген подогрел интерес к свой личной жизни, выложив совместный снимок с певицей Айсылу Чижевской.
«Дорогая, спасибо, что была рядом и поддерживала в очень непростой период моей жизни. Безмерно благодарен тебе. Только вместе пройдем через трудности», — написал Солнцев.
Подписчики шоумена предположили, что он нашел утешение в объятиях другой женщины. Некоторые комментаторы напомнили, что еще год назад Солнцев называл Айсылу не самым порядочным человеком, после ее свадьбы с приемным сыном.
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