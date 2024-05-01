Певица Айсылу разведется с приемным сыном из-за его тяжелой зависимости | 360°

01 мая 2024, 10:38
Певица Айсылу разведется с приемным сыном из-за его тяжелой зависимости
МК: вышедшая замуж за приемного сына певица Айсылу подала на развод
Педагог вокала и певица Айсылу Чижевская-Мингалим решила развестись со своим 20-летним приемным сыном Даниилом. Они прожили в официальном браке семь месяцев, сообщил «Московский комсомолец».
Издание напомнило, что 53-летняя Айсылу является дочкой народного поэта Татарстана Рустама Мингалима и племянницей певца Рената Ибрагимова. Семья Чижевской-Мингалим считает брак певицы с приемным сыном позором.
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Даниил начал самостоятельную жизнь в 18 лет. Уехав от приемной семьи, он выучился на певца и пытался начать карьеру. Айсылу рассказала журналистам, что вышла замуж за Даниила ради творчества и укрепления семьи. Однако брак не продержался и года.
По словам певицы, ей стыдно озвучить причину развода. Она показала журналистам размещенные в Сети фотографии мужа, на которых он с макияжем и номером телефона для вызова клиентами.
Айсылу пояснила, что пыталась спасти его от проституции и тяжелой зависимости. Приемный сын вернулся в семью два года назад, рассказав, что все это время провел в Сочи.
«За два года Сочи вместо образования, ради которого он уезжал, или хотя бы работы, Даниил растерял все, что мы старались дать ему в нашей семье», — добавила педагог.
Айсылу и Даниил встретились в детском доме, где женщина преподавала музыку. Спустя какое-то время она забрала молодого человека в свою семью на воспитание.
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