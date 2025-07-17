Гоген Солнцев угодил в скандальную историю и оказался за решеткой

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев снова угодил в скандальную историю. На этот раз звезда ток-шоу оказался за решеткой и устроил в камере истерику, сообщило издание StarHit .

Полиция задержала Солнцева якобы из-за того, что тот решил выкинуть в урну забытую кем-то бутылку с недопитым пивом. На экс-участника реалити-шоу «Дом-2» составили административный протокол о распитии спиртного в общественном месте и доставили его в участок.

«Сняли меня исподтишка, показали только момент, где я уже нервничать начал. Вырвали из контекста все, чтобы алкашом и дурачком меня выставить», — прокомментировал Солнцев.

Шоумену назначили штраф — 500 рублей. Особенно расстроил Солнцева тот факт, что его «кристально чистую и безупречную репутацию» испортили административкой.

Ранее Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской.