«Гнева нет». Профайлер оценил состояние Ефремова после освобождения по УДО

Актер Михаил Ефремов, вернувшийся домой после освобождения из колонии по УДО, выглядел подавленным, но при этом на его лице не было раздраженности или злобы. Об этом в беседе с Life.ru сообщил профайлер Илья Анищенко.

По его словам, плохое самочувствие было буквально «написано» на лице Ефремова.

«То, что он не поднимает глаза, — это плохое, нересурсное состояние, а также признаки признания вины и стыда. Раздражения, гнева нет никакого», — отметил эксперт.

Анищенко обратил внимание, что когда актер идет и говорит, то видно, что он находится в плохом состоянии, поэтому у него нет сил гневаться. Профайлер назвал искренними соболезнования Ефремова в адрес семьи погибшего в ДТП с его участием.

Ефремов 9 апреля покинул колонию в Белгородской области по УДО. После возвращения в Москву он признался, что «чувствует себя не очень».