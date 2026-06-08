«Глупость». Дирижер Мастранджело осудил запрет русской культуры в Италии
Мастранджело назвал глупостью запрет выступлений дирижера Гергиева в Италии
Всемирно известный дирижер Фабио Мастранджело назвал запрет русской культуры в Италии, включая протесты против выступлений российских деятелей искусстве, глупостью. Об этом артист заявил в интервью «Известиям».
«Запрет Валерия Гергиева в Италии — очень болезненная для меня тема. <…> Не приехал в Италию великий дирижер. Не случилось итальянцам послушать и Ильдара Абдразакова. Тоже протестовали. И это глупость по большому счету», — подчеркнул дирижер.
Мастранджело рассказал, что написал открытое письмо в итальянскую газету La Repubblica, озвучив свою позицию. После этого дал интервью журналистам, которое опубликовали. Некоторые комментаторы его критиковали, но были и те, кто поддержал его позицию.
Дирижер также назвал неправдой заявления, что Италия якобы против России. Может так и решили политики, но они оказались в меньшинстве. Итальянский народ, по его словам, дружественно настроен в отношении России и других стран.
Мастранджело с 2013 года является художественным руководителем музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина в Санкт-Петербурге. В России живет и работает больше 20 лет.
Ранее Гергиев рассказывал, что 2026 год — юбилейный для Государственного Большого театра. В этом году состоится празднование его 250-летия.