«Глупость». Дирижер Мастранджело осудил запрет русской культуры в Италии

Всемирно известный дирижер Фабио Мастранджело назвал запрет русской культуры в Италии, включая протесты против выступлений российских деятелей искусстве, глупостью. Об этом артист заявил в интервью «Известиям» .

«Запрет Валерия Гергиева в Италии — очень болезненная для меня тема. <…> Не приехал в Италию великий дирижер. Не случилось итальянцам послушать и Ильдара Абдразакова. Тоже протестовали. И это глупость по большому счету», — подчеркнул дирижер.

Мастранджело рассказал, что написал открытое письмо в итальянскую газету La Repubblica, озвучив свою позицию. После этого дал интервью журналистам, которое опубликовали. Некоторые комментаторы его критиковали, но были и те, кто поддержал его позицию.

Дирижер также назвал неправдой заявления, что Италия якобы против России. Может так и решили политики, но они оказались в меньшинстве. Итальянский народ, по его словам, дружественно настроен в отношении России и других стран.

Мастранджело с 2013 года является художественным руководителем музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина в Санкт-Петербурге. В России живет и работает больше 20 лет.

Ранее Гергиев рассказывал, что 2026 год — юбилейный для Государственного Большого театра. В этом году состоится празднование его 250-летия.