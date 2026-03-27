Стало известно, как Большой театр отметит 250-летие

Дирижер Гергиев: Большой театр отметит 250-летие в конце года

Масштабное празднование 250-летия Государственного Большого театра пройдет в конце нынешнего года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор театра народный артист России дирижер Валерий Гергиев.

По его словам, театр уже договорился с попечителями и спонсорами о щедром праздновании к концу года.

«Этот 2026 год — юбилейный. Надеюсь, что мы многое успеем сделать», — сказал Гергиев.

Генеральный директор добавил, что одна из главных задач — доступность зрителей к спектаклям в Мариинском и Большом театрах. Первый принимает шесть тысяч зрителей, а второй — около 2,6 тысячи.

«Теперь нужно сбалансировать в параметре, Большой нуждается в этом», — отметил маэстро.

Ранее президент России Владимир Путин в шутку заявил, что Валерий Гергиев не спит, не ест и не дает делать это артистам Большого театра.