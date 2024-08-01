Глюкоза удалила все публикации на своей странице в Instagram

Глюкоза удалила все посты в Instagram после скандала на концерте в Красноярске

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) удалила все посты в личном блоге в социальной сети Instagram*. Она сделала это после скандального концерта в Красноярске 20 июля.

Причина такого поступка неизвестна. Свое решение звезда не прокомментировала. На ее странице остались только ссылки на книгу и последнюю выпущенную песню.

Ранее певица оплатила долг в 262,8 тысячи рублей перед ФНС. Ей заблокировали счета в трех банках после скандального выступления на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, Глюкоза вела себя на сцене неадекватно, исполнила часть репертуара под фонограмму, не попадая в слова, и даже пропела несколько строчек с матом.