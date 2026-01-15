Глюкоза призналась в любви к украинской группе

Певица Наталья Чистякова‑Ионова, известная под сценическим именем Глюкоза, рассказала о молодых исполнителях, с которыми хотела бы поработать. Своим мнением она поделилась в шоу «Токсики» комика Ильи Соболева.

Артистка призналась, что сейчас ей близко направление электронной музыки. Среди потенциальных коллабораций она назвала начинающего исполнителя под псевдонимом «Темный принц», отметив, что ей было бы интересно попробовать себя в подобном формате.

Отдельно Глюкоза выделила популярную украинскую рок-группу.

«Ну, кстати, „Пошлая Молли“ мне интересна. Вообще меня сейчас интересует электроника, новые звуки», — сказала певица.

Группа «Пошлая Молли» практически лишилась концертной деятельности после критики спецоперации, что существенно сократило выступления коллектива.

Под угрозой оказалась и концертная деятельность Ларисы Долиной. После скандала с недвижимостью продажи билетов на концерты артистки резко сократились.