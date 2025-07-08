Главную роль в ремейке «Мистера и миссис Смит» дали Эйдельштейну

Главные роли в ремейке «Мистера и миссис Смит» исполнят Эйдельштейн и Тэтчер

Актеры Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер сыграют супружескую чету во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщил Deadline .

В первом сезоне, который вышел в 2024 году, главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин. Сериал сняли, взяв за основу знаменитый одноименный фильм про шпионов с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли.

Сюжет нового проекта «Мистер и миссис Смит» рассказывает о двух агентах, которые изображают мужа и жену. В начале каждой серии герои получают миссию от анонимного источника.

Ранее Марк Эйдельштейн стал звездой фильма «Анора», получившего несколько «Оскаров». На волне успеха он подписал контракт с американским агентством WME, с которым сотрудничали Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни, теннисистка Серена Уильямс и экс-президент США Барак Обама.

В мае артиста заметили в районе Патриарших прудов в Москве на съемках новой ленты. В каком именно фильме снимется российский актер, пока неизвестно.