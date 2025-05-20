Звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна заметили во время съемок на Патриарших прудах

Российский актер Марк Эйдельштейн начал сниматься в новом фильме. Кадры съемочного процесса появились в распоряжении 360.ru
Звезду «Аноры» заметили во время работы над новой кинокартиной в районе Патриарших прудов в Москве. Он был в сером деловом костюме, а рядом с ним шла девушка в белом строгом платье.
Информация о том, в съемках какого именно фильма принимает участие актер, пока неизвестна.
Ранее Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским агентством WME. Среди клиентов этой компании — Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни, теннисистка Серена Уильямс и экс-президент США Барак Обама.
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