Звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна заметили во время съемок на Патриарших прудах

Звезду «Аноры» заметили во время работы над новой кинокартиной в районе Патриарших прудов в Москве. Он был в сером деловом костюме, а рядом с ним шла девушка в белом строгом платье.

Информация о том, в съемках какого именно фильма принимает участие актер, пока неизвестна.

Ранее Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским агентством WME. Среди клиентов этой компании — Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни, теннисистка Серена Уильямс и экс-президент США Барак Обама.