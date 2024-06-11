«Глашатай патриотизма». Музыкант Новиков проехался по Shaman’у

Музыкант и поэт Александр Новиков упрекнул певца Shaman’а (Ярослав Дронов) в использовании латинского алфавита для написания своего псевдонима. В интервью для издания « Аргументы недели » он обвинил артиста в недостаточном патриотизме.

«Даже глашатай патриотизма повязал на руку повязку из российского флага, не понимая, что этим унижает святыню», — заявил Новиков.

По его словам, носить флаг на рукаве должны только военные. Кроме того, музыкант пожаловался, что многие артисты пишут свои псевдонимы латинскими буквами, в том числе и Shaman.

«Такой вот сложился стереотип: если написать что-то не по-русски, это будет более привлекательно. Доморощенные маркетологи даже не понимают, что сейчас это работает наоборот. Мы сейчас английский изучаем по названиям ракет, которые летят по нашим парням на передовой и по мирным городам. Но им это неведомо», — возмутился певец.

Ранее Shaman высказался об уехавших из России артистах. По его словам, они сделали свой выбор и это их путь.