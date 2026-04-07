Гитару лидера Oasis Ноэля Галлахера выставят на аукцион в США

Акустическую гитару лидера Oasis Ноэля Галлахера выставят на аукцион Sotheby’s в США. Инструментом пользовались при записи альбома (What’s the Story) Morning Glory, который считают одной из самых успешных пластинок 1990-х, сообщила The Guardian .

Торги пройдут в апреле. Вместе с гитарой Epiphone EJ-200 на продажу выставят 12-струнную Rickenbacker и рукописный черновик текста песни Don’t Look Back in Anger.

Эксперт аукционного дома Крэйг Инсиарди напомнил, что легендарный диск записали всего за 15 дней.

«Весьма удивительно, что они смогли записать его за столь короткое время. Он (Ноэль Галлахер. — Прим. ред.) был очень плодовитым в то время, количество песен, которые он сочинял, было практически беспрецедентным. И если посмотреть на альбом, на список композиций, то это выглядит как сборник хитов», — сказал он.

Пластинка вышла в октябре 1995 года. В первую неделю продали свыше 350 тысяч копий — рекорд для Британии. С тех пор разошлись 22 миллиона копий по всему миру.

Гитару выставил фанат Oasis, который купил ее у помощника группы, — именно ему Галлахер подарил инструмент после одного из туров.

В июле 2025 года группа отправилась в мировое турне спустя 16 лет после объявления о распаде.