Вселенная «филяй» и ее правила: как россиянки отменили немца Семена и ушли к Ване и Мише

Дмитрий Маликов

«Филяй-филяй» стал одним из самых популярных мемов конца 2025 года. Все из-за видео с парнем, танцующим под песню Vielleicht Vielleicht. Молодой человек так понравился пользовательницам из России, что они оккупировали его страницу, писали гигантское количество приятных комментариев, сделав из рейвера настоящую звезду. Но в какой-то момент блогер допустил большую ошибку. Что из этого получилось и как мем «филяй» продолжает развиваться сейчас — в материале 360.ru.

Что значит «филяй-филяй» Танец, ставший одним из самых вирусных в русскоязычном сегменте Instagram*, исполнил молодой рейвер и модель Самэуль Домен. Сейчас у ролика под трек в исполнении MilleniumKid x JBS уже 19 миллионов просмотров. Ничего сложного в хореографии Домена нет: он делает простые, но экспрессивные движения руками и корпусом, правда, все это с полуобнаженным торсом и очень обаятельной улыбкой. Неудивительно, что песню, под которую зажигает модель, быстро прозвали «гимном овуляции». И хотя после рождения мема и многочисленных рилсов с подражанием сияющему Домену девушки в комментариях уверяли, что внешний вид танцующих не имеет значения, и самое главное — «филять» правильно, на самом деле физическая форма Самуэля добавила ему очков.

Фото: Самуэль Домен / Соцсети

А как же «филять» правильно? Судя по комментариям, делать это нужно с таким же удовольствием, как рейвер из Германии, и не сбиваться с ритма. Ну и конечно, желательно иметь такое же накаченное тело, что бы там ни говорили при обсуждении рилсов под Vielleicht Vielleicht. В переводе с немецкого это сложнопроизносимое слово означает «возможно», но в мемной интерпретации превратилось в «филяй» из-за похожего звучания.

Кто такой Самуэль Домен Любимчику россиянок Самуэлю 25 лет. Когда-то он собирался работать в банковской сфере, даже получил экономическое образование в Кельне, но все изменил трагический случай на вечеринке.

Тогда 18-летний Самуэль стал свидетелем конфликта, пытался вмешаться, но в итоге сильно пострадал: его пырнули ножом в живот. Ранение было настолько серьезным, что молодому человеку пришлось перенести несколько операций и потерять часть кишечника.

Фото: Самуэль Домен / Соцсети

Выздоровление было непростым, но благодаря поддержке психотерапевта Сэм полностью сменил имидж, вернулся к занятиям спортом и сбросил 20 килограммов.

На память о поворотной точке в жизни Домен набил себе на теле надпись на латинском о неизбежности смерти. Она и другие татуировки (а их у него очень много) помогают скрывать шрамы и не нарываться на бестактные вопросы. В прошлом году Сэм участвовал в шоу «Топ-модель по-немецки» и, может быть, сам того не понимая, вдохновил своей историей огромное количество зрителей не только в Германии. Его даже признали самым узнаваемым участником сезона.

Фото: Samu‘s Fam / Telegram

В Instagram* какое-то время ходили слухи о якобы нетрадиционной ориентации** Домена, но в действительности это не так. Одни из последних его отношений были с моделью Даниэллой Йокич, но в конце 2025-го пара рассталась. Встречается ли с кем-то звезда «филяй-филяй» сейчас — неизвестно. Как Самуэль Домен стал Семой В Сему Домена превратили пользовательницы из России, которые начали приходить к нему на страницу из-за ролика с тем самым танцем. Девушки оставляли под его фото и рилсами гигантское количество комплиментов. «Девочки, как теперь идти на свидание с обычным парнем, если в ленте такое?», «Что за сын маминой подруги», «Какую бы немецкую машину хотела себе? BMW или Самуэль Домен?»; «Когда муж зашел в комнату, а ты экстренно перелистываешь видео с Семеном»; «Один немец завоевал всю Россию», — писали россиянки.

Фото: Samu‘s Fam / Telegram

В шутку его называли Семой Филяем, приглашали в гости жарить блины и есть борщ. Пользовательницы поддерживали удачные комментарии друг друга и разгоняли шутки. В итоге в январе страница Домена стала походить на девичий форум. Сам блогер при этом не вступал в нормальную коммуникацию с новыми подписчицами, хотя их были не то что десятки и сотни, а тысячи.

Вместо этого он начал настойчиво просить не писать у него на странице комментарии на русском языке, так как он не понимает их. Поклонницы в итоге обиделись на его высокомерное поведение, назвали классическим нарциссом и объявили отмену. «Семен, ты нас разочаровал»; «Мы тебя породили, мы тебя и отменим», — предупредили пользовательницы. И тут ситуацией воспользовались его коллеги — молодые модели Янник и Майк. В отличие от Семы Филяя, они с удовольствием танцуют под российские хиты и пытаются общаться на русском языке. Девушки, судя по реакциям, довольны такой клиентоориентированностью и прозвали парней Ваня и Миша.

Фото: @t.x.prince / Соцсети

«Итоги-2025: немцы танцуют под „Катюшу“»; «Славянские женщины захватили Instagram*»; «Вот это клиентоориентированность», «Русские женщины взяли Берлин без единого выстрела»; «Немцы снова пляшут под нашу дудку», — шутили в комментариях к видео с друзьями отмененного Семена. На январских праздниках парни, кажется, нон-стоп снимали контент для своей новой целевой аудитории, а 14 января вместе с Доменом втроем станцевали с розами под Vielleicht Vielleicht.

Фото: @mikee.mej / Соцсети

Всего за два дня под видео оставили 18,5 тысячи комментариев и свыше 170 тысяч лайков. Ролик назвали «золотым составом овуляции» и готовой открыткой на 8 Марта, хотя возвращению Самуэля были рады не все. Помимо этого, немцы, радуясь такому трафику, решили попробовать общаться с россиянками и на другой площадке и создали телеграм-каналы. Домен в своем канале Samu‘s Fam сегодня даже похвастался, что дает интервью российскому телевидению, но не уточнил деталей. У Янника и Майка каналы называются «Счастливое место Вани» и Misha official.

Фото: @t.x.princedohmensamuel / Соцсети

Парни активно общаются с подписчицами, постят фото и записывают кружочки для девушек. Причем Ваня и Миша пытаются делать это на русском языке.

По словам клинического психолога Галины Губановой, такая бурная реакция на парней-«филяев» из Германии стала ответом на явление скуфа, ставшего столь популярным в российских мемах и сленге в последние годы. Женщины устали от этого, поэтому им было очень приятно открыто восхищаться красивыми и подтянутыми молодыми людьми и делать комплименты их сексуальности. «Сегодня тема одиночества — одна из самых частых в психотерапии. Поэтому возможность открыто выразить себя и получить признание окружающих для многих становится настоящим глотком свежего воздуха», — добавила эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Филяйск, его послы и мэры В середине января в тренды ворвался Дмитрий Маликов, в очередной раз доказав, как легко и непринужденно у него получается быть на одной мемной волне со своими подписчиками.

Фото: @t.x.prince / Соцсети

Артист опубликовал видео, в котором сыграл на фортепиано мелодию из вирусного ролика с Семеном. В описании Маликов заявил, что «чем хочет, тем и филяет», а также поблагодарил поклонниц, которые его вдохновили. Судя по комментариям в канале, подписчицы были более чем довольны реализацией их идеи. «Дмитрий, какой же вы крутой. Считаю, надо брать его в Филяйск», «Дмитрий, продолжайте, нам такое тоже нравится», «Вы огонь!!!!!!!!!», «Дмитрий вы мой краш, как будто бы снова в вас влюбилась», — делились девушки. Ролик собрал почти 32 тысячи просмотров и свыше четырех тысяч реакций.

Фото: Дмитрий Маликов / Telegram

Уже на следующий день Маликов выложил новое видео с композицией, назвав ее неофициальным гимном Филяйска. «Что вы со мной творите, девчонки?! Продолжайте. Довели до техно!» — пошутил певец, оставив хештэг #мэрфиляйска. Подписчицы в ответ попросили его «филять дальше», так как ему очень идет. Некоторые в шутку заметили, что Маликов сел на хвост молодым парням. «Дмитрий Юрьевич, ну вы это… Хлеб у молодежи забираете», — прямо сказала одна из пользовательниц. А артист продолжает шутить. «Делал филяй-филяй твоей маме в 90-е, сделаю и тебе», — предупредил он.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена. ** ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.