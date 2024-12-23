«Герой фильма „Паразиты“»: Гордон жестко прошлась по Седоковой после смерти Тиммы

Глава юридической компании Екатерина Гордон в пух и прах разнесла певицу Анну Седокову за реакцию на смерть ее бывшего супруга баскетболиста Яниса Тиммы. Она заявила, что презирает артистку.

«Она не роковая женщина, не черная вдова. Она стопроцентный герой фильма „Паразиты“», — процитировал Гордон RT.

Она считает, что все переживания певицы — исключительно из-за денег.

«Люди ее профессии стареют с возрастом. А вы представляете, например, проститутку, которая стареет и падает в цене», — добавила юрист.

Она напомнила, что человек погиб, а Седокова рассказала, что «год жила в аду».

Утром 17 декабря в Москве нашли мертвым 32-летнего Яниса Тимму. За неделю до этого суд расторг брак баскетболиста с певицей Седоковой, который длился четыре года.

Пока тело бывшего мужа Седоковой не могут вывезти из России. Оно находится в морге и, по всей видимости, будет там еще долго, так как родственники не обращались и у умершего не было при себе паспорта. Планируется, что похороны пройдут в Риге. Друзья и коллеги спортсмена уже собрали средства на траурную церемонию, так как у Тиммы не было личных накоплений.