«Это неправильно». Суханкина раскритиковала жюри «Суперстар. Битва сезонов»

Певица Маргарита Суханкина заявила, что жюри шоу «Суперстар. Битва сезонов» несправедливо отнеслось к участнице Ксении Георгиади. Своими эмоциями она поделилась в беседе с URA.RU .

По словам Суханкиной, Георгиади не заслуживает такого отношения со стороны судей. Члены жюри могли бы быть лояльнее в своих оценках.

«Мне кажется, что это неправильно. Неправильно это абсолютно. Все-таки можно было даже из уважения к возрасту как-то немножечко помягче относиться к ней. И ее судить-рядить можно было гораздо мягче», — сказала Суханкина.

При этом певица призналась, что уже определилась со своим фаворитом в «Битве сезонов»: сильнее всего она болеет за Виктора Салтыкова.

«Я обожаю Витю. Это мой кумир, мой Бог в мужском вокале и чисто по человеческим качествам. Поэтому я за Витеньку болею», — отметила артистка.

Собственное отсутствие в новом сезоне проекта Суханкину совсем не беспокоит. Полноценно поучаствовать в шоу ей не дал плотный рабочий график. При этом в прошлом году она дошла до финала проекта вместе с Ксенией Георгиади: обе артистки вошли в четверку сильнейших пятого сезона. Георгиади в итоге стала победительницей.