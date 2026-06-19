«Где мясо, ребята?» Боню расстроили чебуреки в Ташкенте

Виктория Боня приехала в Ташкент и осталась без мяса в чебуреках

Телеведущая и блогер Виктория Боня посетила Узбекистан и расстроилась из-за отсутствия мяса в местных чебуреках. Своими переживаниями она поделилась в Instagram*.

Любительница восточной кухни заказала доставку угощения. Но когда Боня приступила к трапезе, то не нашла в чебуреке мяса и мясного сока.

«Где мясо, ребята? Вот я откусила, а мясо там просто размазано. У нас в Москве чебуреки очень сочные и мясные! А я в Ташкенте нахожусь. Вот как так? В Ташкенте чебуреки, в которых нет мяса», — возмутилась телезвезда, демонстрируя выпечку.

Девушка призналась, что является фанатом чебуреков и плова. Боня спросила подписчиков, кто готов накормить ее чебуреками, чтобы они были сочные и вкусные, как в детстве.

Ранее звезда телеэкрана со слезами на глазах пожаловалась подписчикам на травму ноги.

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