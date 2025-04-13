Газманов чудом спасся от пожара в Москве

Газманов сообщил, что его команда едва не сгорела в пожаре в Москве

Певец Олег Газманов вместе с командой успел спастись от пожара во время фотосессии в одном из павильонов в Москве. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

Артиста в воскресенье уговорили принять участие в фотосессии, на которую Газманов не хотел ехать в силу определенных причин.

«И как чувствовал! На студии, где должна была быть съемка, случился пожар. И это не фигура речи, не метафора. Огонь, дым. Команда еле успела выскочить! Идет эвакуация, а я еду домой», — написал Газманов.

Днем ранее огонь охватил двухэтажное здание с общепитом на 5-й Парковой улице на востоке Москвы. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров, возникла угроза обрушения крыши.

На месте работали 25 специалистов ведомства и шесть единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала, причина пожара выясняется.