Площадь пожара в горящем здании на востоке Москвы выросла до 300 «квадратов»

Площадь пожара на востоке Москвы достигла 300 кв. м, есть угроза обрушения

Пламя, охватившее двухэтажное здание на востоке Москвы, распространилось на площади в 300 квадратных метров. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, возникла угроза обрушения кровли. Всех пожарных начали выводить с горящего объекта. Позже распространение огня удалось локализовать.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что на 5-й Парковой улице загорелся обрешетник кровли. Из него самостоятельно вышли 50 человек.

На месте работают 25 специалистов ведомства и шесть единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Прокуратура Москвы отметила, что взяла установление обстоятельств и причин пожара в здании под свой контроль. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

В ведомстве добавили, что здание было нежилым. На кадрах с места ЧП можно заметить, что на первом этаже горящей постройки есть вывеска чайханы.

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