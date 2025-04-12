Площадь пожара в горящем здании на востоке Москвы выросла до 300 «квадратов»

Площадь пожара на востоке Москвы достигла 300 кв. м, есть угроза обрушения

Пламя, охватившее двухэтажное здание на востоке Москвы, распространилось на площади в 300 квадратных метров. Об этом 360.ru сообщил источник.

По его словам, возникла угроза обрушения кровли. Всех пожарных начали выводить с горящего объекта. Позже распространение огня удалось локализовать.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что на 5-й Парковой улице загорелся обрешетник кровли. Из него самостоятельно вышли 50 человек.

На месте работают 25 специалистов ведомства и шесть единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.