Площадь пожара в горящем здании на востоке Москвы выросла до 300 «квадратов»

Пламя, охватившее двухэтажное здание на востоке Москвы, распространилось на площади в 300 квадратных метров. Об этом 360.ru сообщил источник.
По его словам, возникла угроза обрушения кровли. Всех пожарных начали выводить с горящего объекта. Позже распространение огня удалось локализовать.
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что на 5-й Парковой улице загорелся обрешетник кровли. Из него самостоятельно вышли 50 человек.
На месте работают 25 специалистов ведомства и шесть единиц техники МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
Прокуратура Москвы отметила, что взяла установление обстоятельств и причин пожара в здании под свой контроль. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
В ведомстве добавили, что здание было нежилым. На кадрах с места ЧП можно заметить, что на первом этаже горящей постройки есть вывеска чайханы.
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