«Гастролей не предвидится». Продюсер объяснил, почему Макаревич поднял гонорар | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 16:31 «Гастролей не предвидится». Продюсер объяснил, почему Макаревич поднял гонорар Продюсер Рудченко заявил, что Макаревич поднял гонорар из-за отсутствия работы Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* поднял стоимость своих концертов, так как у него нет гастролей. Таким мнением поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.

«Макаревич* поднял ценник, потому что у него нет выступлений, никаких гастролей не предвидится», — сказал он.

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По словам критика, музыкант сейчас тратит накопления от старых выступлений и получает прибыль от уже выпущенных песен.

«Так как у него сейчас конкретно упала монетизация, Макаревич* компенсирует это более дорогой ставкой на свои выступления», — отметил Рудченко.

Лидер «Машины времени» увеличил стоимость своих концертов после переезда в Израиль до 35 тысяч евро. При этом по новому прайсу он готов спеть композиции, которые до этого убрал из концертов по политическим соображениям.

* Признан иностранным агентом на территории России.