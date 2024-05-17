«Гастролей не предвидится». Продюсер объяснил, почему Макаревич поднял гонорар | 360°

17 мая 2024, 16:31
«Гастролей не предвидится». Продюсер объяснил, почему Макаревич поднял гонорар
Продюсер Рудченко заявил, что Макаревич поднял гонорар из-за отсутствия работы
Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* поднял стоимость своих концертов, так как у него нет гастролей. Таким мнением поделился продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru.
«Макаревич* поднял ценник, потому что у него нет выступлений, никаких гастролей не предвидится», — сказал он.
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По словам критика, музыкант сейчас тратит накопления от старых выступлений и получает прибыль от уже выпущенных песен.
«Так как у него сейчас конкретно упала монетизация, Макаревич* компенсирует это более дорогой ставкой на свои выступления», — отметил Рудченко.
Лидер «Машины времени» увеличил стоимость своих концертов после переезда в Израиль до 35 тысяч евро. При этом по новому прайсу он готов спеть композиции, которые до этого убрал из концертов по политическим соображениям.
* Признан иностранным агентом на территории России.
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