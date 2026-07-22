Галустян тайно женился на визажистке Киосе

Артист Михаил Галустян тайно женился на визажистке Лилии Киосе — она сменила фамилию и похвасталась кольцом за пять миллионов. Об этом сообщило издание StarHit .

В прошлом году Галустян неожиданно объявил о разводе с женой Викторией, с которой состоял в отношениях около 20 лет и растил двух дочерей. Позже выяснилось, что у артиста новая любовь — визажистка Киосе, работавшая с ним на разных проектах.

Не так давно пара начала выходить в свет и делиться совместными кадрами в социальных сетях. Теперь появилась информация, что влюбленные узаконили отношения.

«Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей», — сообщили источники издания.

Ранее Галустян кардинально сменил имидж. Он предстал перед подписчиками с гладко выбритым лицом, без усов и бороды.