Сын Романа Абрамовича развелся с женой после рождения ребенка

Бизнесмен Аркадий Абармович, сын миллиардера Романа Абрамовича, развелся с женой. Информация об этом появилась в картотеке мировых судей Москвы .

Инициатором расставания стала супруга 31-летнего наследника Абрамовича Мария. Она подала документы на развод в декабре прошлого года. Аркадий не делился подробностями личной жизни, но, по данным официальных документов, в браке с моделью у них родился ребенок, первый внук Романа Абрамовича.

Брак супругов официально расторгнули 21 марта. С кем будет проживать ребенок пары не сообщается.

Аркадий Абрамович — основатель и владелец компании ARA Capital, управляющей активами и крупными пакетами акций «Газпром нефть». Бизнесмен также владеет акциями нефтяной компании Zoltav и активно инвестирует в аграрный бизнес России.

Ранее стало известно, что бывшая теща Романа Абрамовича — 67-летняя молекулярный биолог Елена Жукова — вышла замуж за 93-летнего миллиардера Руперта Мердока. Пара сыграла свадьбу в калифорнийском винограднике жениха.