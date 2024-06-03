Гальцев задолжал налоговой более 850 тысяч рублей

Юморист Гальцев задолжал российской налоговой 853 тысячи рублей

Aleksey Smyshlyaev
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

У юмориста Юрия Гальцева образовался долг перед российской налоговой в 853 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, долг у артиста копится с 4 мая. Представитель Гальцева отказался объяснять, откуда взялась такая сумма и почему ее до сих пор не погасили.

Сейчас юморист работает художественным руководителем в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге. Он активно занимается постановками.

Ранее стало известно, что певец Игорь Николаев также накопил долги перед российской налоговой. Журналисты обнаружили у артиста пять задолженностей на общую сумму в 119 тысяч рублей.

Кроме того, блогер Даня Милохин тоже оказался в списке должников ФНС. Ему необходимо выплатить российской налоговой 35 тысяч рублей.

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