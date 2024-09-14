Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента

Артист Семен Слепаков* обратился в Верховный суд с обжалованием решения нижестоящей инстанции, отказавшейся снять с него статус иноагента. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В апреле стало известно, что юморист закрыл последний бизнес в России, а ранее продал квартиру в центре Москвы. Сейчас он проживает в Израиле.

При этом в декабре прошлого года Слепаков* рассказал, что готов выступить в России, если ему оплатят перелет бизнес-класса, лучшую гостиницу в городе и 50 тысяч евро гонорара за 40 минут на сцене.

Слепаков* попал в реестр иноагентов в апреле прошлого года. По данным Минюста, артист «получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.