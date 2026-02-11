Галкин показал новые совместные фото с Пугачевой

Комик и телеведущий Максим Галкин* опубликовал новые совместные фотографии со своей женой, певицей Аллой Пугачевой. Снимки он разместил на странице в Instagram**.

На снимках Галкин* позировал рядом с Пугачевой на фоне улицы: артист держался в кадре близко к жене и смотрел в камеру. Он выбрал повседневный спортивный образ — синюю куртку и капюшон, а Пугачева была одета в розовую кофту.

Ранее внешний вид Галкина* уже обсуждали пользователи соцсетей: он в очередной раз предстал в новом имидже — с густой и аккуратно подстриженной бородой. Это породило новые слухи. Некоторым показалось, что изменения Галкина* могли быть связаны с возможным разрывом с Пугачевой.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.