Галкин отрастил бороду и вошел в прайм-эру. Pro Max расстался с Пугачевой?
На днях юморист Максим Галкин* опубликовал фото. На них он выглядит посвежевшим, в основном за счет нового имиджа: вместо гладко выбритого лица у пародиста выросла аккуратная борода. Почему после кадров пошли слухи, что Галкин бросил Пугачеву, и как на изменения отреагировала публика — в материале 360.ru.
Новый кумир поколения X
На днях Максим Галкин опубликовал в соцсетях фото, на которых он в очередной раз предстал в новом имидже — с густой и аккуратно подстриженной бородой. Шапка скрыла кудрявую шевелюру юмориста, из-за чего он стал похож на голливудского актера. Антуража добавили пейзажи Центрального парка в Нью-Йорке.
В комментариях поклонники буквально сошли с ума:
- «Он в прайме»;
- «Кажется, я влюбилась»;
- «Уже не просто Макс, а Pro Max»;
- «Вот я и дожила до возраста, когда начал нравиться Максим Галкин»;
- «Вот что борода делает с человеком»;
- «Eminem»;
- «Что за бредпитство?»;
- «Это что за Джуд Лоу лучшей версии?»;
- «Это уже не иноагент, а аgent 007»;
- «Максим, вы либо колдун, либо Бенджамин Баттон»;
- «Батюшки, я замужем, я замужем, я замужем!»;
- «Когда Макс успел стать крашем?»;
- «Так и хочется сразу раскрыть все свои фишки»;
- «Не знаю, что там по вершинам, но нас вы уже покорили».
После этого в соцсетях Максима появились фото с горнолыжного курорта Куршевель во Франции. Туда пародист отправился вместе с детьми. Супруга снова осталась одна на Кипре.
Это породило новые слухи. Некоторым показалось, что изменения Галкина могли быть связаны с возможным разрывом с Пугачевой. Масла в огонь подлил пост в телеграм-канале «Небожена».
«Галкин здесь изображал бы из себя мужа Пугачевой. А за границей раскрылся. Ходит по свиданиям, сидит в приложениях для знакомств, кайфует на вечеринках в модных барах. Вторая жизнь у человека началась», — отметили в сообществе.
Подтверждений или опровержений разрыва пары в медиа не было, как и информации о возможных свиданиях юмориста в США.
Кроме того, в комментариях к посту некоторые пользователи задались вопросом, не сделал ли Галкин операцию: «Как будто с глазами что-то не то». Возможно, изменившийся облик иноагента связан не только с отросшей бородой.
Прямо сейчас комик отдыхает в Куршевеле, где с утра горит Hotel des Grandes Alpes. Никто не пострадал, из здания эвакуировали почти 300 человек, однако пожар не могут потушить до сих пор.
* Признан в России иностранным агентом.