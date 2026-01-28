Галкин отрастил бороду и вошел в прайм-эру. Pro Max расстался с Пугачевой?

На днях юморист Максим Галкин* опубликовал фото. На них он выглядит посвежевшим, в основном за счет нового имиджа: вместо гладко выбритого лица у пародиста выросла аккуратная борода. Почему после кадров пошли слухи, что Галкин бросил Пугачеву, и как на изменения отреагировала публика — в материале 360.ru.

«Вот я и дожила до возраста, когда начал нравиться Максим Галкин»;

На днях Максим Галкин опубликовал в соцсетях фото, на которых он в очередной раз предстал в новом имидже — с густой и аккуратно подстриженной бородой. Шапка скрыла кудрявую шевелюру юмориста, из-за чего он стал похож на голливудского актера. Антуража добавили пейзажи Центрального парка в Нью-Йорке.

Это породило новые слухи. Некоторым показалось, что изменения Галкина могли быть связаны с возможным разрывом с Пугачевой. Масла в огонь подлил пост в телеграм-канале «Небожена».

После этого в соцсетях Максима появились фото с горнолыжного курорта Куршевель во Франции. Туда пародист отправился вместе с детьми. Супруга снова осталась одна на Кипре.

«Не знаю, что там по вершинам, но нас вы уже покорили».

«Галкин здесь изображал бы из себя мужа Пугачевой. А за границей раскрылся. Ходит по свиданиям, сидит в приложениях для знакомств, кайфует на вечеринках в модных барах. Вторая жизнь у человека началась», — отметили в сообществе.

Подтверждений или опровержений разрыва пары в медиа не было, как и информации о возможных свиданиях юмориста в США.

Кроме того, в комментариях к посту некоторые пользователи задались вопросом, не сделал ли Галкин операцию: «Как будто с глазами что-то не то». Возможно, изменившийся облик иноагента связан не только с отросшей бородой.

Прямо сейчас комик отдыхает в Куршевеле, где с утра горит Hotel des Grandes Alpes. Никто не пострадал, из здания эвакуировали почти 300 человек, однако пожар не могут потушить до сих пор.