Галкин не нашел покупателей для своей московской квартиры за 50 миллионов рублей

Shot: юморист Галкин не смог продать квартиру в Москве за 50 миллионов рублей

Юморист и шоумен Максим Галкин* не смог найти покупателей на свою квартиру в Москве и передумал ее продавать. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Муж Аллы Пугачевой еще в 2023 году выставил на продажу столичную квартиру площадью 103 квадратных метра на Новочеремушкинской улице. Галкин* просил 50 миллионов рублей за жилье, которое досталось ему в наследство от родителей в 2005 году. Квартира в Москве — единственный объект недвижимости юмориста в России.

После отъезда за границу шоумен некоторое время сдавал жилье, но потом это стало проблематично. Покупателей на квартиру тоже не нашлось, и Галкин* снял ее с продажи.

Ранее шоумен запретил россиянам снимать его и записывать на диктофон во время выступлений в Канаде и США. Охрана будет выводить нарушителей с концертов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.