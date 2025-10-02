Галкин лишится исключительных прав на собственное имя

В Роспатент направили обращение о прекращении правовой защиты товарного знака «Максим Галкин*», который зарегистрирован на ИП, ликвидированное по желанию собственника. Об этом сообщил RT .

По данным журналистов, Роспатент принял заявление к рассмотрению. В случае удовлетворения ходатайства юморист Максим Галкин* утратит исключительные права на использование своего имени. Любой человек формально сможет зарегистрировать этот товарный знак на себя.

Заявление подал президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов. По его словам, товарный знак уже не нужен, потому что им некому пользоваться.

«То, что умерло, должно уйти, освободить место. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало», — сказал он.

Ранее стало известно, что компания «Мосэнергосбыт» подала иск на Галкина* о принудительном погашении долга за электричество. Задолженность превысила 500 тысяч рублей.

* Внесен в список иностранных агентов.