Гагарина рассказала, как ее песня «Кукушка» спасла жизнь бойцам

Певица Полина Гагарина заявила, что песня «Кукушка» в ее исполнении спасла жизнь военнослужащим. Об этом она рассказала в проекте телеведущей Ксении Собчак «Что о тебе думают?» .

Гагарина пояснила, что речь идет об истории, которую ей пересказали: двое военных услышали «Кукушку» в радиоэфире.

«Они с товарищем стояли у окопа, услышали песню по радио и решили вернуться, чтобы увеличить громкость. Именно в этот момент прилетел снаряд», — сказала она.

В разговоре также затронули вопрос, как лидер группы «Кино» Виктор Цой мог бы отнестись к ее версии песни. Певица отметила, что будь у нее возможность, она в первую очередь попросила бы у Цоя разрешения и благословения, а затем добавила, что ему бы понравилось.

Ранее сын советского композитора Владимира Шаинского, Вячеслав, заявил, что сейчас наблюдается дефицит ярких личностей, хотя появляется много новых артистов. При этом среди молодых исполнителей он выделил Полину Гагарину.