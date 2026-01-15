Сын композитора Шаинского заявил, что искусственный интеллект не заменит талантливых вокалистов

Сын советского композитора Владимира Шаинского, генеральный продюсер «Шаинский фест — 2025» Вячеслав Шаинский поделился с ИА НСН своими мыслями о роли искусственного интеллекта (ИИ) в музыкальной индустрии.

Эксперт отметил, что сейчас наблюдается дефицит ярких исполнителей, хотя появляется много новых артистов.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ИИ может заменить многих эстрадных артистов в ближайшем будущем, если не появятся сильные вокалисты. Шаинский согласился с тем, что сегодня действительно не хватает ярких личностей.

«Я бы сказал, что действительно не хватает таких ярких личностей сегодня. С одной стороны, появилось очень много молодых артистов, я считаю, что это положительный фактор».

Среди молодых исполнителей Шаинский выделил Полину Гагарину. При этом он признал, что ИИ способен создавать качественную музыку, которую трудно отличить от человеческой.