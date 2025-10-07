Полицейские задержали подозреваемых в похищении и избиении мужчины в Гатчине

Правоохранители задержали двух подозреваемых в похищении человека на территории Гатчинского района. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне в полицию обратился 46-летний мужчина. Он рассказал, что возле него остановился автомобиль, из которого вышли двое неизвестных. Они связали ему руки, силой усадили в багажник и увезли в соседнее садоводческое товарищество, где избили. У пострадавшего зафиксировали закрытые переломы ребер и носа, а также множественные гематомы.

Задержанными оказались 34-летние жители Гатчины. Они утверждали, что действовали в ответ на оскорбление родственницы одного из них, желая «проучить» потерпевшего. По данному факту возбудили уголовное дело.