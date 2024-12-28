Футболиста «Спартака» Зобнина обязали выплатить долги по взносам за капремонт

Суд взыскал с футболиста Зобнина задолженность по взносам на капремонт

Московский суд взыскал долг по взносам на капитальный ремонт с футболиста сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Такое решение вынес судья судебного участка района Покровское-Стрешнево.

Ранее судебные приставы начали разыскивать актера Александра Головина, прославившегося благодаря роли в сериале «Кадетство». Сыгравший суворовца Макарова артист оказался злостным должником — он не оплатил множество штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Актер ездил на кабриолете BMW и не обращал внимание на уведомления от ГАИ. За несколько лет он получил порядка 100 штрафов, а общая задолженность составила примерно 60 тысяч рублей.

Telegram-канал Shot сообщил, что Головин часто превышал скорость, а также во время движения не пристегивал ремень безопасности и разговаривал за рулем по телефону.