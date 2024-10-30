Звезду «Кадетства» начали разыскивать приставы

Shot: актера Головина разыскивают приставы за долги по штрафам от ГИБДД

Актера Александра Головина, известного по сериалу «Кадетство», разыскивают московские судебные приставы. Он оказался злостным должником по штрафам, которые получал за нарушение правил дорожного движения на своем кабриолете. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Знаменитость давно перестал обращать внимание на уведомления от сотрудников ГИБДД, и с тех пор накопилась задолженность. Сейчас сумма долга составляет около 60 тысяч рублей. За последние пару лет Головин получил около 100 штрафов за нарушения правил дорожного движения на своем автомобиле марки BMW.

«Он оказался любителем превысить скорость, проехаться по платной дороге, оставить тачку на платной парковке, но не оплатить», — отметили авторы публикации.

Головин также наотрез отказывается использовать ремень безопасности и во время движения разговаривает по телефону. В прошлом году он стал участником ДТП в Щукино.

На гонщика обратили внимание судебные приставы. Теперь они пытаются взыскать с него задолженность, возбудив несколько исполнительных производств.

Ранее в неуплате налогов обвинили певицу Глюк’oZу. Она задолжала 1,2 миллиона рублей. Приставы направили исполнительнице уведомление с предупреждением о блокировке счетов и запретом на выезд за границу в случае неуплаты долга.