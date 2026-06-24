В Нидерландах впервые провели эвтаназию 12-летнему ребенку
В Нидерландах медики впервые в истории государства провели процедуру эвтаназии для неизлечимо больного пациента в возрасте до 12 лет. О деталях прецедента сообщило Dutch News.
Данные об этой процедуре раскрыла депутатам парламента министр здравоохранения Софи Херманс.
Чиновники засекретили личную информацию о несовершеннолетнем, его точный возраст, пол и медицинский диагноз не разглашаются. Материалы дела переданы в местную прокуратуру — это стандартный шаг, необходимый для подтверждения того, что доктора не совершили противоправных действий.
Практика добровольного прекращения жизни распространена в Нидерландах. По итогам прошлого года медики помогли уйти из жизни примерно 6% процентам от общего числа умерших граждан.
По закону процедура допускается лишь в тех случаях, когда больной испытывает невыносимые страдания без малейшей надежды на улучшение состояния. При этом одной из молодых жительниц королевства врачи одобрили эвтаназию из-за депрессии.