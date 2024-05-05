ФНС заблокировала счета компании блогера Гасанова из-за миллионных долгов | 360°

Знаменитости 05 мая 2024, 10:27 ФНС заблокировала счета компании блогера Гасанова из-за миллионных долгов Baza: блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 миллиона рублей РИА «Новости»

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Сумма долга блогера Гусейна Гасанова перед налоговой перевалила за 150 миллионов рублей. ФНС заблокировала счета его компании, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 1 мая Федеральная налоговая служба направила блогеру Гусейну Гасанову уведомление с требованием выплатить долг в размере 153 миллионов рублей. На следующий день счета его фирмы ООО «Банда фудс» заблокировали.

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Журналисты уточнили, что компания занимается ресторанным делом и доставкой. Представители ФНС указали в документе, что счета заблокировали из-за непредоставления налоговой декларации.

В похожей ситуации оказалась блогер Валерия Чекалина (Лерчик). Ее счета под угрозой ареста из-за долга по налогам в размере 19,9 миллиона рублей. Девушке также могут запретить выезд за рубеж.