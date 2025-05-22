ФНС ликвидирует бренд Филиппа Киркорова

Федеральная налоговая служба начала ликвидацию бренда певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Народный артист России 13 лет назад зарегистрировал компанию по продаже обуви и одежды, а также открыл бутик «Phil 4 You» с фирменными вещами в одном из торговых центров.

Изначально бизнес шел хорошо, товары в фирменном стиле артиста хорошо покупали, но потом якобы посетители стали жаловаться на персонал бутика. Спустя два года магазин Киркорова переехал в сток-центр «Остатки сладки», а затем закрылся.

Юридическое лицо тогда не ликвидировали. ФНС в ноябре 2024 года заблокировала счета компании «Филл фо ю», а теперь начала процесс ликвидации.

Ранее в команде Киркорова опровергли новость об отсуженных фанатками деньгах за отмену концерта. На самом деле компания «Филипп Киркоров корпорейшн» принадлежала его бывшему концертному директору.