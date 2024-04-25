Филипп Киркоров решил приютить Регину Тодоренко с детьми | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 18:13 Филипп Киркоров решил приютить Регину Тодоренко с детьми Певец Киркоров заявил, что готов приютить семью телеведущей Тодоренко РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров заявил о готовности приютить семью ведущей Регины Тодоренко. Об этом артист сообщил на гала-ужине премии «Муз-ТВ». Его слова передала «Комсомольская правда».

Тодоренко, которая работала вместе с Киркоровым на шоу «Маска», сейчас переживает ремонт в своей квартире. Это сильно усложнило жизнь ведущей, ее супруга Владислава Топалова и детей.

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Киркоров выразил готовность поддержать Тодоренко в этих непростых обстоятельствах. Он предложил ее семье временный приют в своем просторном жилище.

«Регину, Владика, маленького Мишу и еще новорожденного их сына — я всех приючу. У меня же гостевой домик есть! Там очень уютно, тепло, восемь спален», — похвастался Киркоров.

Артист сам недавно сделал ремонт. Обновление квартиры в престижном районе Москвы, включая установку «умных» золотых унитазов, обошлось поп-королю в 200 миллионов рублей.