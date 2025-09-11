Фигуристка Медведева заявила, что находит время на личную жизнь, несмотря на график

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева дала интервью радио « КП ». В ходе беседы она обсудила тему личной жизни.

Спортсменка заявила, что успевает совмещать рабочие проекты с личной жизнью, хотя свободного времени остается немного. По ее словам, при благоприятном стечении обстоятельств выдаются два-три выходных в месяц.

«Сейчас мы завершим крупный проект, отпразднуем это событие, и времени будет уже чуть больше», — отметила Медведева.

Как пояснила звезда, поддерживать романтические отношения с танцором Ильдаром Гайнутдиновым ей помогает взаимопонимание, добавил сайт KP.RU.