«Фигура — огонь!» Сестра Харламова снялась в бикини

Сестра юмориста Харламова Алина опубликовала фото в бикини на лодке

Фото: Freepik

Младшая сестра комика Гарика Харламова Алина отправилась на отдых в Батуми. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала фотографию в бикини, сделанную во время катания на лодке.

На одном из снимков девушка сидела на передней части судна в белом сарафане, демонстрируя свои длинные ноги. На второй фотографии ее запечатлели в зеленом бикини, черной кепке и солнцезащитных очках на фоне моря.

«Фигура — огонь! Надо идти в профессиональные модели», — написали девушке в комментариях.

lina_lania/Instagram*
Фото: lina_lania/Instagram*

Ранее Харламов впервые после свадьбы с актрисой Екатериной Ковальчук решил показать совместный ролик. На видео молодожены стоят в обнимку на террасе неподалеку от бассейна и любуются горами.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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