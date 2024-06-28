Младшая сестра комика Гарика Харламова Алина отправилась на отдых в Батуми. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала фотографию в бикини, сделанную во время катания на лодке.
На одном из снимков девушка сидела на передней части судна в белом сарафане, демонстрируя свои длинные ноги. На второй фотографии ее запечатлели в зеленом бикини, черной кепке и солнцезащитных очках на фоне моря.
«Фигура — огонь! Надо идти в профессиональные модели», — написали девушке в комментариях.
Ранее Харламов впервые после свадьбы с актрисой Екатериной Ковальчук решил показать совместный ролик. На видео молодожены стоят в обнимку на террасе неподалеку от бассейна и любуются горами.
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