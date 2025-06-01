Фермер Олег Сирота показал видео со свадьбы

Фермер и сыровар Олег Сирота отпраздновал свадьбу со своей избранницей и поделился фото с торжества в соцсетях. Праздник прошел в красивом винном поместье «Шато де Талю» в Геленджике.

«Мне казалось, что у меня никогда не будет свадьбы, но все изменилось в один день и одну совершенно случайную встречу на улице. Пять минут — и мы могли пройти мимо друг друга, и никогда не встретиться, а потом чувство, удивительное, невероятное, которое сильнее всего на свете», — поделился с подписчиками Сирота.

Олег рассказал, что это его второй брак, но такую большую свадьбу он организовал впервые. Официально пара расписалась еще в июне 2024 года, а отметить решили только сейчас.

Ранее организатор Волкова оценила свадебное платье Ивлеевой в 300 тысяч рублей. По ее словам, стоимость классического наряда для невесты начинается от 100 тысяч рублей.