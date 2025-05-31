Организатор Волкова оценила свадебное платье Ивлеевой в 300 тыс. рублей

Известный блогер Настя Ивлеева и ее супруг Филипп Бегак решили отметить свадьбу спустя полгода после официальной регистрации. На своей странице в социальной сети звезда поделилась фотографиями в белом платье. Его стоимость оценила организатор свадеб Наталья Волкова в беседе с « Абзацем ».

По ее словам, стоимость классического наряда для невесты начинается от 100 тысяч рублей.

«Здесь платье, по всей видимости, сделано под заказ. Оно стоит 250–300 тысяч», — предположила эксперт.

Она также отметила, что у обычных дизайнеров можно купить подобное изделие и дешевле — примерно за 150 тысяч рублей, однако знаменитости предпочитают обращаться к известным мастерам моды.

О новом семейном статусе Ивлеевой стало известно еще в декабре. Во второй раз она связала себя узами брака с ведущим телеканала «Культура» Филиппом Бегаком.