Удар бумеранга. Певица Алекса разведется мужем, которого увела у беременной невесты

Певица Алекса объявила о расставании с супругом — фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Артистка сыграла с ним свадьбу в прошлом году, через три года после рождения общей дочери Адрианы. О скандале, с которого начинались отношения пары, вспомнил 360.ru.

Исполнительница хита «Где же ты?» сообщила о разводе на своей странице в социальной сети . Алекса подчеркнула, что расставание прошло на мирной ноте и решение было взвешенным.

Не стану говорить лишних слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А дальше каждый идет по своему пути.

Артистка добавила, что не будет давать каких-либо комментариев и раскрывать причину крушения брака. Однако подписчики тут же припомнили звезде скандал, с которого начался этот союз.

«Бумеранг все-таки долетел», — написал один из интернет-пользователей в комментариях.

Дело в том, что, когда Алекса закрутила роман с фитнес-тренером, его невеста находилась на пятом месяце беременности, отметил The Voice Mag. Ни саму певицу, ни ее возлюбленного это не смутило, и вскоре Дайчев бросил танцовщицу Александру Сивкову.

«Мой мир разрушился. Мне очень больно», — признавалась тогда девушка.

Артистка столкнулась с волной хейта, но вскоре ее ждали куда более серьезные испытания. Алекса перенесла две замершие беременности. Одна из них произошла до рождения Адрианы, вторая — после. Справившись с утратой, знаменитость заявила, что потеря нерожденных детей сделала ее только сильнее.