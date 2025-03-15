Удар бумеранга. Певица Алекса разведется мужем, которого увела у беременной невесты
Певица Алекса объявила о расставании с супругом — фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Артистка сыграла с ним свадьбу в прошлом году, через три года после рождения общей дочери Адрианы. О скандале, с которого начинались отношения пары, вспомнил 360.ru.
Исполнительница хита «Где же ты?» сообщила о разводе на своей странице в социальной сети. Алекса подчеркнула, что расставание прошло на мирной ноте и решение было взвешенным.
Не стану говорить лишних слов… В нашей жизни было много светлых и добрых моментов. Благодарю за дочь, о ней я мечтала всю свою осознанную жизнь! А дальше каждый идет по своему пути.
Алекса
Артистка добавила, что не будет давать каких-либо комментариев и раскрывать причину крушения брака. Однако подписчики тут же припомнили звезде скандал, с которого начался этот союз.
«Бумеранг все-таки долетел», — написал один из интернет-пользователей в комментариях.
Дело в том, что, когда Алекса закрутила роман с фитнес-тренером, его невеста находилась на пятом месяце беременности, отметил The Voice Mag. Ни саму певицу, ни ее возлюбленного это не смутило, и вскоре Дайчев бросил танцовщицу Александру Сивкову.
«Мой мир разрушился. Мне очень больно», — признавалась тогда девушка.
Артистка столкнулась с волной хейта, но вскоре ее ждали куда более серьезные испытания. Алекса перенесла две замершие беременности. Одна из них произошла до рождения Адрианы, вторая — после. Справившись с утратой, знаменитость заявила, что потеря нерожденных детей сделала ее только сильнее.
На этом проблемы в семейной жизни певицы и фитнес-тренера не закончились. На протяжении нескольких лет у Алексы были конфликты с матерью Дайчева. По словам Лилии Соловьевой, невестка так и не смогла смириться с тем фактом, что женщина заботится о старшем внуке, которого родила от ее сына брошенная им Сивкова, сообщил StarHit.
«Что касается моих внуков, то я буду интересоваться их жизнью, их увлечениями, их желаниями и всем, чем они дышат», — говорила мать Дайчева.
У Алексы была своя правда. Она утверждала, что свекровь невзлюбила ее с самого начала и даже обращалась за помощью к черным магам. Артистка запретила Соловьевой общение с Адрианой и уже долгое время не подпускает ее к девочке. Что будет дальше — время покажет.