Фандера и Янковский после 36 лет брака стали жить раздельно

Актриса Оксана Фандера и режиссер Филипп Янковский уже несколько лет живут отдельно после 36 лет брака. Об этом сообщило издание KP.RU .

По данным источника, супруги решили не выносить подробности расставания на публику — разрыв прошел спокойно, без громких заявлений и публичных конфликтов. Пара познакомилась в конце 1980-х годов и поженилась в 1990 году, в браке у них родились сын Иван и дочь Елизавета.

По данным телеграм-канала «Героиня Татлера», супруги уже давно живут раздельно и видятся преимущественно по праздникам. С 2022 года Фандера живет в Грузии и редко появляется в публичном пространстве, тогда как Янковский остался в России и продолжает работать в кино.

Официальных подтверждений расставания от самих Фандеры и Янковского пока нигде нет. А ранее, в январе этого года, они отметили уже 36-ю годовщину своего союза.